بسبب فتاة.. اعترافات المتهمين بالتربص بشاب وإطلاق النار عليه بالمرج

استمعت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، لأقوال المتهمين بقتل عاطل في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والنارية في منطقة المرج.

وقال المتهمون أنه أثناء سير اثنان منهما مُستقلان دراجة نارية اصطدموا بفتاة وتسببوا في سقوطها على الأرض فتدخل المجني عليه والأهالي بالتعدي عليهما بالضرب، وهذا ما دفعهما للتخطيط للانتقام منه.

وتابعوا أنهم تربصوا له بالأسلحة وتعدوا عليه بالضرب ثم أطلقوا عليه طلق ناري من فرد خرطوش تسبب في وفاته.

وكشفت مناظرة جثة المجني عليه أنه لشاب في العقد الثالث من العمر بها إصابة طلق ناري تسبب في نزيف دموي غزير أسفر عن الوفاة في الحال.

كان تم العثور على جثة عاطل بها إصابات متفرقة بالجسم ورش خرطوش إثر مشاجرة وقعت بينه وأخرين، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار، سلاح أبيض المستخدمان فى ارتكاب الواقعة.