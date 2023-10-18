المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة: نرفض تهجير الفلسطينيين.. وندعم قرارات الرئيس السيسى

أكد المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، دعمه ومساندته لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه المستشار الألماني صباح اليوم التي أكد فيها رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية، وأن استمرار العمليات العسكرية فى غزة يهدد بتوسيع رقعة الصراع.

نفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات

وقال رئيس حزب الوفد في تصريح خاص لـ"الدستور": نفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي المصري، وأن الشعب المصري لا يمكن أن يتنازل أو يفرط عن حبة رمل واحدة من أرضه، كما أن الشعب المصري يرفض مخطط التهجير القسري الذي وضعه الاحتلال الإسرائيلي.

رفضها عملية تهجير الفلسطينيين

وثمن رئيس حزب الوفد موقف مصر الثابت والواضح ورفضها عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن ما أدلى به الرئيس السيسي من تصريحات يعبر عن الجماهير المصرية ونبض الشعب المصري.

وأضاف يمامة أن الشعب المصري يقف كله صفا واحدا خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس السيسي ولا مجال للمزايدة.

ولفت الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن إسرائيل تريد أن تنتفع من الحدث الحالي للحصول علي المزيد من المنافع السياسية وتخطو خطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية، وتابع قائلا: "لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين.. وأن ذلك هو الضمان الوحيد لبقاء الدولة الإسرائيلية وضمان السلام للشعب اليهودي ".

وشدد المرشح الرئاسي على أن القضية الفلسطينية هي قضية إيمانية وعقيدة ثابتة بالنسبة للمسلمين.. فتلك القضية ليست قضية سياسية، لافتا إلي استعداد بيت الأمة للنزول الي الشارع للتعبير عن رفضه التام لما يتعرض له الشعب الفلسطيني ولرفض اتخاذ وطن بديل لهم.