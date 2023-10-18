كتلة الحوار: نفوض الرئيس السيسى فى حماية حق الشعب الفلسطينى فى أرضه

أعلنت كتلة الحوار تفويضها للرئيس عبدالفتاح السيسي لرفض تهجير أهل غزة إلى سيناء، كما فوضته في حماية حق الشعب الفلسطيني في أرضه، قائلة إنها تصر على ذلك الحق ولن تتنازل عنه.

وقالت كتلة الحوار، في بيان: "بعد تداعيات أزمة فلسطين الأخيرة والاعتداءات السافرة على الشعب الفلسطيني وتدمير منازلهم فوق رءوسهم، ومجزرة المستشفى الأهلي المعمداني وقتل أكثر من خمسمائة مدني آمن لجأوا إليه للعلاج أو الأمان، وبعد النداءات المتكررة في الإعلام الإسرائيلي لمواطني غزة بالنزوح جنوبًا نحو مصر، والإصرار على هذا الاتجاه الذي يهدف إلى تصفية القضية وطرد الشعب بأكمله من أرضه وتهجيره قسرًا، ودفع أهل غزة للنزوح إلى مصر، ثم دفع أهل الضفة للنزوح إلى الأردن، ثم إنهاء أقدم قضية احتلال".