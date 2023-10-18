حسين الزناتى: غزة تعيش عملية عربدة إسرائيلية مع صمت وتواطؤ المجتمع الغربي

بدأ منذ قليل اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مع السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح.

حضر اللقاء نقيب الصحفيين خالد البلشي، وهشام يونس وكيل مجلس النقابة ومحمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس النقابة، بمشاركة عدد كبير من أعضاء النقابة.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء وإجلالا لدور المقاومة الفلسطينية، تبعه الترحيب بالسفير الفلسطيني والوفد المرافق له.

وقال حسين الزناتي، في بداية اللقاء، إننا نعيش أيام حزينة بسبب ما تفعله دولة الاحتلال في غزة، واصفا ما يتم بأنه عربدة إسرائيلية مع صمت وتأييد للمجتمع الدولي والغربي، بما يمثل تجاهل لأدنى المعايير الإنسانية.

وأضاف: نحن أمام أيام حزينة تعيشها أمتنا العربية، فنرى كل يوم المشاهد المآساوية لرجال وأطفال ونساء فلسطين.

وأضاف، أنه مع كل هذه العنصرية والكِبر والتحيز الأعمى من غرب يؤيد ويدعم، بل ويسعى لقتل الأبرياء، بل وإبادتهم بسلاحه.

وأكد "الزناتي" أن العالم العربي يعيش أيام حزينة، وهذا الكيان الصهيوني المجرم البغيض يعربد على الأرض التي قام باحتلالها، ويغفل كل معاني الإنسانية، ويعمل فقط على إبادة شعبنا في فلسطين الحبيبة.

إبادة لشعب أعزل بسلاح يجهل معاني الإنسانية

وتابع: "ما يحدث إبادة لشعب أعزل، بسلاح يجهل كل معاني الإنسانية، وأن المجازر الإسرائيلية التي تحدث الآن ولم يشهد التاريخ مثلها على أرض فلسطين، ستبقى تاريخ أسود في حياة البشرية كلها، وتاريخ أكثر سوادًا على كل من ساند ودعم وصمت على انتهاك الإنسانية، وهؤلاء لابد أن يدركون إدارة الشعوب وإيمانها بالله وبقدرتهم على مقاومة كل ظلم في النهاية".

واستكمل قائلًا: "سنتذكّر هذه الأيام ونحن منتصرون على هؤلاء الأعداء، الذين يمكرون بنا، ولكن الله خير الماكرين".

ورحّب حسين الزناتي رئيس لجنة الشؤون العربية، بالسفير دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، الذي جاء إلى النقابة اليوم، رغم كل التزاماته بعد المجزرة التي حدثت أمس بمستشفى الأهلي المعمداني، تقديرًا للنقابة.

وكان قد أعلن حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين عن تنظيم اللجنة لقاءً مع السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح بعد غد الأربعاء بمبنى النقابة في الثانية عشرة ظهرًا.

وأشار الزناتي إلى أن الدعوة التي تقدمت بها النقابة للسفير تأتي في إطار دعمها الكبير لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يواجه أكبر حرب للإبادة من جانب قوات الكيان الصهيوني هناك الذي قتل الآلاف من الأبرياء العزل حتى الآن.