الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يزور مدارس قرية الزوامل ويحيل المقصرين في العمل للتحقيق

زيارة المدرسة
زيارة المدرسة

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، زيارة مفاجئة لقرية الزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والتعليمية بها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة الزوامل الإعدادية بنات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، وشارك طالبات المدرسة طابور الصباح، مؤكدًا على ضرورة الانتظام والحضور إلى المدرسة والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي.

حرص محافظ الشرقية على تفقد الفصول المدرسية للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية والاطمئنان على استلام الطلاب للكتب المدرسية، واطلع على دفتر تحضير الدروس وجدول الحصص واستمع لشرح معلمي المدرسة، مطالبًا بضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطالبات والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهن.

توجه محافظ الشرقية لمدرستي الاتحاد الابتدائية والزوامل الثانوية بنات لمتابعة سير انتظام العمل بهما واطلع علي سجل الحضور والانصراف للاطمئنان علي تواجد العاملين وأعضاء هيئة التدريس، حيث تبين تغيب 5 من العاملين بالمدرسة الثانوية ليقرر المحافظ احالتهم للتحقيق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا أنه لن يسمح بأي اهمال أو تراخي في قطاع التعليم قائلا أبناؤنا أمانة ويمثلون نواه لصنع مستقبل الوطن.

 محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بوحدة صحة الأسرة بالزوامل

انتقل محافظ الشرقية لتفقد سير العمل بوحدة صحة الأسرة بالزوامل للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة والتأكد من تواجد العاملين بمقرعملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل الصباحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى.

اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، حيث تبين له تغيب 25 من العاملين بالوحدة والذي يخل بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي، ليقرر المحافظ إحالتهم للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ولن يقبل بتقصير موظف في أداء عمله، وقال إنه ليس من المنطقي أن يأتي المريض للحصول على الخدمة الطبية ولا يجد من يقدمها له.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لمديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المرور والمتابعة الميدانية وتكثيف المرور اليومي على المنشآت الخدمية وخاصة بالقرى والعزب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

محافظ الشرقية مستوى الخدمات متابعة سير انتظام العمل إحالتهم للتحقيق تقديم أفضل الخدمات

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