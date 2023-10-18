الرشيدي: القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة "جريمة بشعة"

استنكر النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أن تعد جريمة حرب ومن أبشع الجرائم في حق الإنسانية التي لن تمحى من ذاكرة التاريخ.

وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن ما حدث تجاوز مرحلة انتهاك أحكام القانون الدولي والإنساني بل هي جريمة إبادة للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والذى يندى لها الجبين، مطالبا بموقف دولي حاد وصارم ضد الاعتداءات الإسرائيلية.

وتسائل: “ألم يأن الأوان لأن يستيقظ المجتمع الدولى من ثباته العميق وإزالة رأسهم من التراب وإيقاف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين العزل الذين كانوه يحتمون بها فى ظل الانتهاكات الجسيمة والقتل والقصف الذي يمارسه الكيان الصهيوني منذ أكثر من 10 أيام ومستمر فيه حتى الآن”.

وطالب الرشيدي المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تلك المجازر الدموية وتوفير أبسط أنواع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والتوقف عن الانحياز الأعمي للكيان الصهيوني الإسرائيلي وتحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.

ما يقوم به نتنياهو وجيش الاحتلال بغزة أصبح جريمة

ووجه النائب رسالة إلى العالم أجمع، قائلا: "إن ما يقوم به نتنياهو وجيش الاحتلال بغزة، أصبح جريمة لابد أن تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي تختص بالتعامل مع أشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان".

كان قد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، عن بالغ الأسى والألم لما يمر به الشعب الفلسطيني مقدما خالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني، مؤكدًا إدانة مصر كل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح كافة القوانين الدولية، مشددا على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.