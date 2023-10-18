مواطن سيناوي: استقبلنا الفلسطينيين وقدمنا لهم كل سبل الدعم.. وتهجيرهم مرفوض

قال زغلول الشريف أحد أبناء سيناء، إن فلسطين دائما في القلب ومصر أكثر الدول التي قدمت خدمات ودعمت فلسطين في قضيتها أمام الكيان الصهيوني، مضيفا أن ما يحدث حاليا من محاولات لتوطين الفلسطينيين في شمال سيناء مرفوض تمامًا، مؤكدا: “كنا نستقبل المصابين منهم ونقدم مساعدات دائمة لهم على مدار السنوات الماضية، ولكن تسعى إسرائيل للقضاء على القضية الفلسطينية بتهجيرهم من الأراضي الفلسطينية، وهذا ما حاولوا مرارا وتكرارًا فعله خلال السنوات الماضية، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقواتنا المسلحة وقفت أمام تنفيذه في عهد الإخوان الذين حاولوا ذلك، وجاء قرار السيسي بمنع تمليك الأراضي المصرية لغير المصريين في سيناء”.

وأضاف الشريف لـ"الدستور": “ندعم الرئيس في قراره في الحفاظ على الحدود المصرية الفلسطينية وكذلك تهجير الفلسطينيين يعني القضاء على القضية الفسطينية وأن غزة أصبحت حق لإسرائيل، ولذلك على كل الدول العربية وعلى رأسها مصر رفض تهجير أهالي فلسطين داخل الأراضي المصرية حفاظًا على حدود مصر وأرضها وحفاظًا على القضية الفلسطينية”.

رسائل الرئيس في قضية فلسطين

وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة، بشأن التصعيد في قطاع غزة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي نحتاج جميعًا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، متابعًا: "نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".