بالرغم من الخسارة أمام إنجلترا.. إيطاليا لم تفقد الأمل في التأهل إلى أمم أوروبا

تلقى منتخب إيطاليا الهزيمة الأولى له تحت قيادة فنية من الإيطالي لوتشانو سباليتي على يد منتخب إنجلترا بنتيجة 1 – 3، في الجولة الثامنة من المجموعة الثالثة في تصفيات بطولة أمم أوروبا المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، على ملعب ويمبلي، في مدينة لندن عاصمة إنجلترا.

سباليتي مع إيطاليا قبل الهزيمة

قبل هذه الخسارة كان سباليتي قد قاد إيطاليا فنيا في 3 مباريات كلها في تصفيات بطولة أمم أوروبا، ونجحت في الفوز في مباراتين منها في الجولتين السادسة، والسابعة على منتخبي أوكرانيا بنتيجة 2 – 1 على ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) في مدينة ميلانو الإيطالية، ومالطا بنتيجة كبيرة برباعية نظيفة على ملعب سان نيكولا في مدينة باري الإيطالية على الترتيب.

في حين تعادلت في مباراة واحدة مع منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة هدف لمثله، في الجولة الثانية على ملعب فيليكس زواير.

إنجلترا تؤكد تفوقها على إنجلترا

بهذه الهزيمة جددت إنجلترا انتصارها على إيطاليا، حيث سبق أن تغلبت عليها بنتيجة 2 – 1 في الجولة الأولى على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في مدينة نابولي الإيطالية.

هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها إنجلترا، وإيطاليا في مجموعة واحدة في تصفيات بطولة أمم أوروبا.

إيطاليا والأمل كبير في التأهل

بالرغم من الهزيمة، لم تفقد إيطاليا الأمل في التأهل إلى بطولة أمم أوروبا بل فرصها كبيرة، إذ لا زال مصيرها في يدها؛ لأنه ما زال متبقيا لها لقائان بـ6 نقاط تحتاج منهما 4 فقط لتصعد رسميًا إلى بطولة أمم أوروبا أمام مقدونيا الشمالية في الجولة التاسعة، وأوكرانيا في الجولة العاشرة.

تحتل إيطاليا المركز الثالث برصيد 10 نقاط جمعتها من 3 انتصارات بواقع انتصارين على مالطا، وانتصار وحيد على أوكرانيا، وتعادل وحيد مع مقدونيا الشمالية بينما تعرضت لخساراتين أمام إنجلترا.

سجلت إيطاليا 11 هدفا بمعدل تسجيل 1.8 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل جيد، وهدافها هو اللاعب دافيد فيراتسي برصيد 3 أهداف أما شباكها، فقد استقبلت 7 أهداف بمعدل استقبال أكثر من هدف في كل مباراة، وهو معدل سيئ، ويتنافى مع شهرة إيطاليا بتكتيك كاتيناتشو.

إنجلترا تتأهل

على الجانب الآخر بانتصار إنجلترا على إيطاليا ضمنت صعودها إلى بطولة أمم أوروبا متصدرة المجموعة دون هزيمة بعد أن رفعت رصيدها إلى 16 نقطة حصدتها من 5 انتصارات منها انتصاران على إيطاليا، وانتصار واحد على كل من أوكرانيا، ومالطا، ومقدونيا الشمالية، وتعادل واحد كان إيجابيا مع أوكرانيا بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الخامسة.

الصراع على الوصافة ما بين أوكرانيا وإيطاليا

عقب حسم إنجلترا تأهلها إلى بطولة أمم أوروبا تركت الصراع على المركز الثاني ما بين أوكرانيا، وإيطاليا، فأوكرانيا تحتل وصافة المجموعة بـ13 نقطة جنتها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على كل من مقدونيا الشمالية، ومالطا، وتعادل وحيد مع إنجلترا في حين تلقى هزيمتين على يد كل من إنجلترا، وإيطاليا.

أحرزت أوكرانيا 11 هدفا بمعدل 1.6 هدف في اللقاء الواحد، والهداف هو فيكتور تسيجانكوف برصيد هدفين فقط بينما تلقت شباكها 8 أهداف.

لم يتبق لأوكرانيا سوى مواجهة وحيدة أمام إيطاليا، وهي مباراة صعبة للغاية.

تحلم أوكرانيا بتعثر إيطاليا أمام مقدونيا الشمالية سواء بالتعادل أوالخسارة، ففي هذه الحالة تحتاج أوكرانيا إلى نقطة واحدة أمام إيطاليا لتصعد إلى بطولة أمم أوروبا.

أما في حالة فوز إيطاليا على مقدونيا الشمالية كما هو متوقع تتساوى مع أوكرانيا في عدد النقاط 13 نقطة، وحينها لا أمل لأوكرانيا سوى الفوز على إيطاليا بفارق هدفين.