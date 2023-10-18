تحتفل اليوم الفنانة حورية فرغلي بعيد ميلادها الـ 46 عامًا، وهي من مواليد 18 أكتوبر 1976، تعرضت الفنانة لكثير من المشاكل والصعوبات، لكنها تحدت تلك الظروف المؤلمة بقوة .

تتميز حورية فرغلي بشخصيتها التلقائية لتخطف قلوب جماهيرها بسبب أدوارها المتميزة والمختلفة في عالم السينما المصرية، لتقدم خلال مشوارها الفنى عديد من الأفلام والمسلسلات التى يعشقها الملايين.

وتزامنًا مع احتفال الفنانة حورية بعيد ميلادها اليوم، ترصد “الدستور” أبرز الصدمات التى واجهت حورية فرغلي، وإليكم التفاصيل.

صدمات في حياة الفنانة حورية فرغلي

ظهرت حورية فرغلي في العديد من البرامج التليفزيونية لتحكي لجماهيرها أسرار خاصة بها ومنها عمليات التجميل أجرتها في الأنف سببت لها مشاكل نفسيه لتغير ملامحها.

في عيد ميلادها الـ 46 عامًا.. صدمات في حياة الفنانة حورية فرغلي

تعرضت حورية فرغلي للتنمر من أشخاص عبر رواد السوشيال ميديا مما جعلها تظهر أمام الشاشات لتشرح معاناتها مع عمليات التجميل الكثيرة حتى تسترد شكلها الطبيعي.

في عيد ميلادها الـ 46 عامًا.. صدمات في حياة الفنانة حورية فرغلي

لم تكن عمليات التجميل فقط هي سبب أزمات “ حورية ” فقد طارتها كثير من الشائعات حول ارتباطها بالإعلامي العراقي نزار الفارس، عقب ظهرهما معًا في “تابوو مع نزار الفارس” على قناة دجلة العراقية، ولكنها سرعان ما نفت تلك الشائعة، مؤكدة أنها لم ترتبط بالإعلامي العراقي، معبرة عن الاستياء الكبير من هذه الفعلة.

في عيد ميلادها الـ 46 عامًا.. صدمات في حياة الفنانة حورية فرغلي

ومن ضمن الأزمات التي تعرضت لها حورية فرغلي، عقب ظهور طليقة حسن شاكوش في أحد البرامج التليفزيونية مصرحة بوجود علاقة عاطفية مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش بأحد الفنانات المشهورات والتي تمر بأزمة صحية، وثالث حرف من أسمها (ر)، ليظهر شاكوش مؤكدًا على أن الموضوع لا يمس حورية فرغلي.