الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"بحوث الأراضي" يدرب طلاب الجامعات ويجهزهم لسوق العمل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد معهد بحوث الاراضي والمياة والبيئة ممارسته دوره المجتمعي في تدريب طلاب الجامعات المصرية بناء على تكليفات وزير الزراعة السيد القصير، بنقل الخبرات إليهم وتجهيزهم لسوق العمل.

وقال الدكتور محمد الخولي، مدير معهد الأراضي والمياة والبيئة، في بيان له اليوم، إن المعهد أنهى البرنامج التدريبي الصيفي لعام ٢٠٢٣ لطلاب الجامعات المصرية بالمحافظات المختلفة وتحت عنوان الإدارة المتكاملة للأراضي والمياة والبيئة والتي تخدم استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعام ٢٠٣٠ والذي يتم تنفيذه كل عام من خلال باحثي معهد الأراضي والمياه والبيئة والأسمدة والميكروبيولوجيا الزراعية، والذي استمر على مدار 3 أشهر، وجرى تدريب عملي ونظري لـ٥٠٠ طالب وطالبة، فيما أشاد المتدربين بالمنهجية والمادة العلمية المقدمة خلال فترة التدريب.

وزير الزراعة يزور معهد الأراضي والمياه والبيئة

ويذكر أنه قد قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بزيارة معهد الأراضي والمياه والبيئة لتفقد وحدة الاستشعار عن بعد ومعمل خصوبة الأراضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالبحوث التطبيقية والتربة والحصر التصنيفي. واطلع السيد القصير على الخدمات التي يقدمها المعمل في مجال خصوبة الأراضي وتحليل التربة والعناصر النيتروجينية والفسفورية والبوتاسيوم. كما تم تجربة هذه الخدمات في عدد من المحافظات المصرية.

ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بتوسيع نطاق التجارب في جميع محافظات الجمهورية لزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين. كما وجه أيضًا بتحديث وإنتاج خرائط تفصيلية لخصائص وخصوبة الأراضي الزراعية ووضع خريطة سمادية لتحديد احتياجات التربة من المخصبات والأسمدة، بهدف إلى منع تدهور الأراضي وترشيد استخدام الأسمدة والمخصبات وتقليل التكاليف.

 وقام القصير أيضًا بزيارة وحدة الاستشعار عن بعد واستعرض تجربة حصر مساحات الأرز باستخدام القمر الصناعي، ووجه بتوسيع هذه التقنية لتشمل المحاصيل الاستراتيجية الأخرى مثل الذرة والقطن والقمح. يساهم ذلك في توفير المعلومات الصحيحة لصانع القرار لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

معهد بحوث الاراضي والمياة والبيئة تدريب طلاب الجامعات المصرية وزير الزراعة السيد القصير نقل الخبرات سوق العمل

مواد متعلقة

"الزراعة" تواصل طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة

"الزراعة": تحصين أكثر من 5 ملايين رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

باقون للنهاية.. الفلسطينيون يرفضون مغادرة غزة رغم مؤامرة الاحتلال

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

صحفى أمريكى يفند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلى حول تفجير مستشفى المعمدانى بغزة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نتنياهو لبايدن: لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إلى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلي التنصل من انفجار المستشفى المعمداني؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس