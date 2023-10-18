"بحوث الأراضي" يدرب طلاب الجامعات ويجهزهم لسوق العمل

أكد معهد بحوث الاراضي والمياة والبيئة ممارسته دوره المجتمعي في تدريب طلاب الجامعات المصرية بناء على تكليفات وزير الزراعة السيد القصير، بنقل الخبرات إليهم وتجهيزهم لسوق العمل.

وقال الدكتور محمد الخولي، مدير معهد الأراضي والمياة والبيئة، في بيان له اليوم، إن المعهد أنهى البرنامج التدريبي الصيفي لعام ٢٠٢٣ لطلاب الجامعات المصرية بالمحافظات المختلفة وتحت عنوان الإدارة المتكاملة للأراضي والمياة والبيئة والتي تخدم استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعام ٢٠٣٠ والذي يتم تنفيذه كل عام من خلال باحثي معهد الأراضي والمياه والبيئة والأسمدة والميكروبيولوجيا الزراعية، والذي استمر على مدار 3 أشهر، وجرى تدريب عملي ونظري لـ٥٠٠ طالب وطالبة، فيما أشاد المتدربين بالمنهجية والمادة العلمية المقدمة خلال فترة التدريب.

وزير الزراعة يزور معهد الأراضي والمياه والبيئة

ويذكر أنه قد قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بزيارة معهد الأراضي والمياه والبيئة لتفقد وحدة الاستشعار عن بعد ومعمل خصوبة الأراضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالبحوث التطبيقية والتربة والحصر التصنيفي. واطلع السيد القصير على الخدمات التي يقدمها المعمل في مجال خصوبة الأراضي وتحليل التربة والعناصر النيتروجينية والفسفورية والبوتاسيوم. كما تم تجربة هذه الخدمات في عدد من المحافظات المصرية.

ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بتوسيع نطاق التجارب في جميع محافظات الجمهورية لزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين. كما وجه أيضًا بتحديث وإنتاج خرائط تفصيلية لخصائص وخصوبة الأراضي الزراعية ووضع خريطة سمادية لتحديد احتياجات التربة من المخصبات والأسمدة، بهدف إلى منع تدهور الأراضي وترشيد استخدام الأسمدة والمخصبات وتقليل التكاليف.

وقام القصير أيضًا بزيارة وحدة الاستشعار عن بعد واستعرض تجربة حصر مساحات الأرز باستخدام القمر الصناعي، ووجه بتوسيع هذه التقنية لتشمل المحاصيل الاستراتيجية الأخرى مثل الذرة والقطن والقمح. يساهم ذلك في توفير المعلومات الصحيحة لصانع القرار لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.