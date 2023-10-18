10 تخصصات طبية في قافلة جديدة لتقديم الرعاية الصحية للأولى بالرعاية بالفيوم (صور)

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 112مريضا ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، تنفيذأ لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.



وأكد طارق الشوربجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

10 تخصصات طبية في قافلة جديدة لتقديم الرعاية الصحية للأولى بالرعاية فى الفيوم



من جانبه قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، إنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجًا للمرضى، شملت: (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان، موضحًا أ، المرضى المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا بقرية الشيخ فضل مركز الفيوم، وقرية المظاطلي مركز طامية، وتوابع بندر سنورس مركز سنورس بالفيوم.

وأشار إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



وأضاف أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

قافلة جديدة لتقديم الرعاية الصحي