تطعيم 62 ألف و534 طفلا بالتطعيمات الروتينية بالفيوم خلال سبتمبر

أعلن الدكتور حاتم حمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه تم تطعيم ٦٢ ألف و٥٤٣ طفلا بالتطعيمات الروتينية بالفيوم، خلال شهر سبتمبر الماضى.

وأوضح الدكتور محمد عبدالتواب زايد مدير عام الشئون الوقائية، أن التطعيمات الروتينية تشمل التطعيم ضد الالتهاب الكبدى ب والدرن وشلل الأطفال عند الولادة، وفى عمر شهرين تطعيم: الالتهاب الكبدى ب، الثلاثى البكتيرى "الدفتاريا، التيتانوس، السعال الديكى"، شلل الأطفال، أنفلونزا بكتيرية، وفى عمر 4 أشهر تطعيم الالتهاب الكبدى ب والثلاثى البكتيرى وشلل الأطفال والأنفلونزا البكتيرية.



وأضاف أنه يشمل أيضًا فى عمر 6 أشهر تطعيم الالتهاب الكبدى ب، الثلاثى البكتيرى، شلل الأطفال، أنفلونزا بكتيرية.



- فى عمر 9 أشهر تطعيمات شلل الأطفال، لقاح الثلاثى الفيروسى "الحصبة، الحصبة الألمانى، الغدة النكافية"، وفى عمر السنة والنصف "18 شهرا" تطعيم الثلاثى الفيروسى، شلل الأطفال، الثلاثى، الأنفلونزا البكتيرية.

وكان قد أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء أمس الأحد، جولة تفقدية للمرور على عددٍ من المنافذ والمحلات والسلاسل التجارية بنطاق مدينة الفيوم، لمتابعة تنفيذ "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية"، والتى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وجهود الحكومة لمكافحة جشع التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.