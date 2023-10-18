الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قرار جمهوري بتجديد الثقة لرئيس جامعة الوادي الجديد لفترة ثانية 

رئيس جامعة الوادي
رئيس جامعة الوادي الجديد

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور القرارالجمهوري بتجديد الثقة للدكتور عبد العزيز عبد الرازق محمد طنطاوي رئيسًا لجامعة الوادي الجديد لمدة أربع سنوات.                      

رئيس جامعة الوادي الجديد يقدم الشكر لرئيس الجمهورية على تجديد الثقة 

 وقدم رئيس جامعة الوادي الجديد، الشكر والتقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ثقتهم ودعمهم الدائم، لاستكمال مسيرة العطاء في خدمة البحث العلمي والارتقاء بالجامعة، مؤكدًا مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة.

 

رئيس الجامعة يستقبل مدير المكتب الإقليمي لليونسكو

استقبل  الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد بمكتبه بالمبنى الإداري للجامعة الدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة والوفد المرافق لها بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الآثار بكية الآداب بالجامعة.


يأتي ذلك لبحث أوجه التعاون المشترك مع  مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة لعدد من مشروعات التعاون في مجال التعلم والثقافة والتراث والتي تدعم فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بالقدرة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف بالبحوث البينية والبرامج المشتركة وعقد إتفاقيات شراكة وغيرها من الأنشطة الجامعية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات ذات الأولوية لمنظمة اليونسكو.


كما يتم توضيح المجالات ذات الأولوية لمنظمة اليونسكو من أجل تنفيذ المشاريع وعقد الشراكات التي تضمنت مجالات: التعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والثقافة، والاتصالات والمعلومات.


وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، أهمية مشاركة جامعة الوادي الجديد في برامج اليونسكو وشبكات التوأمة، مشيدًا بجهود اللجنة الوطنية المصرية بمنظمة اليونسكو في نشر ثقافة المشاركة في مشروعاتها وتقديم الدعم الفني اللازم بما يخدم الأولويات القومية.


كما تضمن اللقاء زيارة لمركز الحفريات الفقارية بالجامعة للتعرف على الاكتشافات العلمية الحديثة التى يرجع تاريخها إلى آلاف السنين.
 

وزير التعليم العالي رئيس ا لجامعة الوادي الجديد لاستكمال مسيرة العطاء الارتقاء بالجامعة لتحقيق التنمية الشاملة

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