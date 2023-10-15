رئيس جامعة الوادي يلتقي برئيسي جامعة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي

التقى الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، بالدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال زيارتهما للوادي الجديد، للمشاركة فى الملتقى التسويقي الثالث للتمور المصرية والذي تنظمه محافظة الوادى الجديد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد فى الفترة من 14 وحتى 15 من أكتوبر 2023 فى إطار احتفالات محافظة الوادي الجديد بالعيد القومى للمحافظة واحتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة.



وقال رئيس جامعة الوادي الجديد أن اللقاء تضمن بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة الوادي الجديد وجامعة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى دعم المشروعات القومية والتنموية، والتى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وتفعيل سبل المشاركة المجتمعية والاستفادة من الخبرات العلمية التي تذخر بها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة الإسكندرية.





رئيس الجامعة يشيد بدور اكاديمية البحث العلمي في دعم خطط التنمية

وأشاد "طنطاوي" خلال اللقاء بدور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة الإسكندرية فى دعم خطط التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وما تذخر به من خبرات علمية لأساتذة الجامعة وأكاديمية البحث العلمي وتفعيل دورهما فى المشاركة المجتمعية.

من جانبه أعرب رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن خالص شكرهما وتقديرهما للواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد ولرئيس جامعة الوادي الجديد، لتعاونهما الكامل مع المحافظة والجامعة ومشاركتهم فى كافة الفعاليات والبرامج التي تنفذها المحافظة والجامعة لمواجهة بعض القضايا المجتمعية ونشر الثقافة والمعرفة، وأعلنا دعمهما الكامل لجميع مبادرات المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدعم الفني والاستشارات والمساهمة فى مشروعات التنمية بالمحافظة.

جامعة الوادي الجديد تشارك في الملتقي التسويقي للتمور

وفي سياق متصل شاركت كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، في الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور بالوادي الجديد، الذى تستضيفه المحافظة فى الفترة من الرابع عشر وحتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، بحضور وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظات المنتجة للتمور ومشاركة عدد من الجهات البحثية المتخصصة فى النخيل والشركات المصنعة للتمور.

وتأتي المشاركة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بالجامعة

وذكر الدكتور عبد العزيز طنطاوي، أن الجامعة شاركت بجناح بمنتجات مزارع الجامعة وكلية الزراعة من الخضر والتمور بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة الجامعة بوفد من أساتذة كلية الزراعة فى الجلسات الحوارية ضمن فعاليات الملتقى.

وأثنى رئيس الجامعة على الجهود الكبيرة التى يبذلها اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ محافظة الوادي الجديد فى الارتقاء والنهوض بالمحافظة فى شتى المجالات، وفتح أسواق للتمور محلية ودولية.