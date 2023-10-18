الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نتنياهو: حماس أسوأ من داعش وعازمون على تدميرها

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حماس خطفت النساء والأطفال وقتلت ما يزيد على 1400 شخص، وكان هناك ما يشبه بأحداث الـ11 سبتمبر.

وأضاف، خلال كلمة له في إصدار بيان مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن: "حماس أسوأ من تنظيم داعش، ونحن عازمون على تدمير حماس كما تم تدمير داعش"، لافتًا إلى أن قوة الحضارة سوف تقضي على حماس كي يعم السلام في المنطقة.

وتابع: "زيارتكم لنا في وقت الحرب نقدرها تمامًا، وتعبر عن التزام الإدارة الأمريكية تجاه اليهود والشعب الإسرائيلي".

نتنياهو بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي حماس داعش

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