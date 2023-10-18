وكيل "تعليم الغربية" يُتابع سير العملية التعليمية بمدارس غرب طنطا

تابع اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة عدد من مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، حيث تابع مدارس المهندس منير عطية الابتدائية، أحمد أغا الابتدائية، السيدة مباركة الابتدائية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرصه للاطمئنان على سير العملية التعليمية بصورة جيدة في مدارس القرى والمدن بالإدارات التعليمية العشر.

الالتزام بالسلام الوطني

وتوجه وكيل الوزارة لمدرسة المهندس منير عطية الابتدائية، حيث شهد طابور الصباح، ومراسم تحية العلم، والإذاعة المدرسية، وقام بتوجيه إدارة المدرسة بالالتزام بالسلام الوطني، وتنظيم البرنامج الإذاعي بشكل أفضل، على أن يتضمن فقرات عن إنجازات الدولة المصرية، وإنجازات المحافظة، ومبادرة "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري

كما وجه أيضاَ معلمي التربية الرياضية بتنظيم طابور الصباح، ومراعاة الترتيب في تحية العلم والسلام الوطني، مشددا على ضرورة نظافة الفصول والفناء ودورات المياه، وتخطيط الملعب، والالتزام بالزي الرياضي أثناء حصص التربية الرياضية.

وتابع بعد ذلك عدد من فصول المدرسة أثناء أداء الحصص، ووجه بضرورة التفاعل بين المعلم والطلاب أثناء سير الحصة، كما وجه بشرح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بطريقة سهلة ومبسطة لجميع الطلاب، مع مراعاة توصيل المعلومة لهم في إطار الفئة العمرية لهم.

وشدد على تنفيذ لائحة الانضباط الطلابي، وخطط للأنشطة الطلابية، ومجموعات الدعم المدرسي، وتوزيع التغذية المدرسية قبل الفسحة بوقت كاف، بعد التأكد من سلامتها، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

وتوجه وكيل الوزارة إلى مدرستي أحمد أغا الابتدائية، والسيدة مباركة الابتدائية، حيث أثنى على الحضور الجيد، والتزام وانضباط المدارس.

ففي مدرسة أحمد أغا الابتدائية، كرم كل من أمال عبد العظيم عطا، مدير المدرسة، وسهام كمال عبد الحميد، معلم لغة عربية، ومنى السيد كامل، معلم لغة عربية، بنفس المدرسة، للجهد المتميز داخل الفصول، والتفاعل مع الطلاب.

وخلال المتابعة بالمدرستين، وجه بالاهتمام بنظافة الفصول والفناء ودورات المياه، وبخاصة بعد انتهاء الفترات.

كما وجه بنظافة جدران الفصول، وأبوابها، وحث الطلاب على عدم الكتابة عليها، ووضع وسائل توضيحية على الحوائط، مشددا على توزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب، قبل بداية الفسحة، وذلك بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها، والاهتمام بالإشراف في جميع الأدوار والفناء ودورات المياه.