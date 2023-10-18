الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الغربية" يُتابع سير العملية التعليمية بمدارس غرب طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة عدد من مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، حيث تابع مدارس المهندس منير عطية الابتدائية، أحمد أغا الابتدائية، السيدة مباركة الابتدائية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرصه للاطمئنان على سير العملية التعليمية بصورة جيدة في مدارس القرى والمدن بالإدارات التعليمية العشر.

الالتزام بالسلام الوطني

وتوجه وكيل الوزارة لمدرسة المهندس منير عطية الابتدائية، حيث شهد طابور الصباح، ومراسم تحية العلم، والإذاعة المدرسية، وقام بتوجيه إدارة المدرسة بالالتزام بالسلام الوطني، وتنظيم البرنامج الإذاعي بشكل أفضل، على أن يتضمن فقرات عن إنجازات الدولة المصرية، وإنجازات المحافظة، ومبادرة "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري

 كما وجه أيضاَ معلمي التربية الرياضية بتنظيم طابور الصباح، ومراعاة الترتيب في تحية العلم والسلام الوطني، مشددا على  ضرورة نظافة الفصول والفناء ودورات المياه، وتخطيط الملعب، والالتزام بالزي الرياضي أثناء حصص التربية الرياضية.

وتابع بعد ذلك عدد من فصول المدرسة أثناء أداء الحصص، ووجه بضرورة التفاعل بين المعلم والطلاب أثناء سير الحصة، كما وجه بشرح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بطريقة سهلة ومبسطة لجميع الطلاب، مع مراعاة توصيل المعلومة لهم في إطار الفئة العمرية لهم.

وشدد على تنفيذ  لائحة الانضباط الطلابي، وخطط للأنشطة الطلابية، ومجموعات الدعم المدرسي، وتوزيع التغذية المدرسية قبل الفسحة بوقت كاف، بعد التأكد من سلامتها، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

وتوجه وكيل الوزارة إلى مدرستي أحمد أغا الابتدائية، والسيدة مباركة الابتدائية، حيث أثنى على الحضور الجيد، والتزام وانضباط المدارس.

 ففي مدرسة أحمد أغا الابتدائية، كرم كل من أمال عبد العظيم عطا، مدير المدرسة، وسهام كمال عبد الحميد، معلم لغة عربية، ومنى السيد كامل، معلم لغة عربية، بنفس المدرسة، للجهد المتميز داخل الفصول، والتفاعل مع الطلاب. 
وخلال المتابعة بالمدرستين، وجه بالاهتمام بنظافة الفصول والفناء ودورات المياه، وبخاصة بعد انتهاء الفترات.

كما وجه بنظافة جدران الفصول، وأبوابها، وحث الطلاب على عدم الكتابة عليها، ووضع وسائل توضيحية على الحوائط، مشددا على  توزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب، قبل بداية الفسحة، وذلك بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها، والاهتمام بالإشراف في جميع الأدوار والفناء ودورات المياه.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية المهندس منير عطية الابتدائية لبرنامج الإذاعي ومبادرة حياة كريمة معلمي التربية الرياضية ضرورة نظافة الفصول

مواد متعلقة

مجلس شئون خدمة المجتمع بجامعة طنطا يكرم القائمين على قافلة شمال سيناء

حبس مالك محل ملابس استولى على 4.3 مليون جنيه بالغربية

"الديب" يهنىء الثالث في بطولة العالم لـ"اليزر رن"

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

الرئيس السيسى: إذا كانت هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فهناك صحراء النقب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"مصر السيسي تنتصر" يتصدر منصة "إكس" بعد تصريحات الرئيس.. ونشطاء: لا مساس بأرضنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل