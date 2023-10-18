رئيس مدينة أرمنت بالأقصر يترأس حملات إزالة المباني والتعديات (صور)

أعلن العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، عن تنفيذ 3 حالات إزالة تعدى على أرض زراعية بقرية الرزيقات وكانت الحالة الأولى إزالة حفر وقواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م بقرية الرزيقات بحرى، والحالة الثانية إزالة فى المهد عبارة عن بناء بالطوب الأحمر ومونة الطين على مساحة٥٠م بحوض العقبية بقرية الرزيقات قبلى وتمت الإزالة بالعمال لعدم إمكانية دخول المعدات.

أما الحالة الثالثة إزالة سور من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة ١٧٥م بقرية الرزيقات بحرى بحوض منوس اصلاح زراعي.

تمت الإزالة بالعمال لعدم إمكانية دخول المعدات، كما تمت الإزالة لجميع الحالات بمعدات المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك فى الإزالة نائب رئيس المركز ومدير المرافق ومدير المتابعة بالمركز ورئيس قرية الرزيقات ومشرفى الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى.

يأتي ذلك، فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وازالتها فى المهد.

وكان اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة اسنا، عقد الاجتماع الشهرى للجنة الفرعية لحماية الطفل بالمدينة برئاسة السيد عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز ومدير الوحدة الفرعية لحماية بمركز إسنا، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الفرعية لحماية الطفل وأعضاء وحدة حماية الطفل بالمركز.

وتمت مناقشة الخطة الشهرية لشهر أكتوبر والبلاغات الواردة من خط نجدة الطفل وكذا البلاغات التي يتم رصدها وما يتقدم به المواطنين من بلاغات تخص الأطفال للوحدة والتي يتم تسجيلها وإدارة الحالة ومتابعتها بشكل عاجل وفوري.

كما تم طرح مبادرة "حب وانتماء للوطن" والتى تم تنفيذها بالتنسيق مع إدارة التربية والتعليم، وجاري التنسيق لتعميمها على جميع المدارس بالمركز مزامنة لانتصارات أكتوبر وتعزيز روح وحب الانتماء للوطن لدى الأطفال في جميع المراحل، وذلك احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيد.

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