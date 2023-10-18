السجن المشدد 15 عامًا لعامل هتك عرض طالب فى السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا؛ لاتهامه بخطف طالب وهتك عرضه في السلام.

وتبين أن المتهم "أ.ع"، 28 سنة، خطف المجنى عليه طالبا لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره بالإكراه بأن أشهر في وجهه سلاحًا أبيض، ما بث الرعب في نفسه، وشل حركته وتمكن من اقتياده إلى مكان بعيد عن أعين الناس بأحد العقارات غير المأهولة بالسكان وهتك عرضه بالقوة والتهديد بأن أشهر بوجهه سلاحا أبيض وحسر عنه ملابسه.