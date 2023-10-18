رئيس وزراء اليونان يلغى زيارته لإسرائيل

أكدت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن إلغاء رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس زيارته إلى إسرائيل، التي كان من المقرر أن يقوم بها في بادئ الأمر غدًا الخميس.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن القرار يأتي بسبب مخاوف أمنية في ضوء الصراع المستمر بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وإسرائيل، الذي يدخل الآن يومه الـ12.

وكان رئيس وزراء اليونان أعلن عن نيته لزيارة المنطقة خلال المؤتمر الاستثنائي عبر الدائرة المغلقة "تيليكونفرانس" للمجلس الأوروبي حول التطورات في الشرق الأوسط، الذي عقد أمس الثلاثاء.

استشهاد نحو 50 فلسطينيًا

وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، باستشهاد نحو 50 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجروح في هجمات ليلية شنتها إسرائيل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

الغارات استهدفت أحياء سكنية

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن أشد الغارات استهدفت أحياء سكنية في مناطق في بلدة جباليا شمال القطاع؛ مما أدى إلى استشهاد 37 شخصًا على الأقل بينهم أطفال ونساء.

وأفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية عنيفة استهدفت منزلًا بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.

جاء ذلك بعد ساعات من مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني، والتي أسفر عن تسجيل أكثر من 800 شهيد دفعة واحدة.

وعمد جيش الاحتلال، طوال الأيام الماضية، على توجيه إنذار تهديد بقصف المستشفيات، داعيًا لإخلائها، في حين رفضت الطواقم الطبية الاستجابة لذلك.

قصف الاحتلال مستشفى المعمداني

وأثيرت حالة واسعة من الغضب والتنديد بعدما قصف الاحتلال مستشفى المعمداني، موقعًا هذا العدد الكبير من الشهداء، في هجوم مروع بات يسمى مجزرة القرن الـ21.

واستمرار جيش الاحتلال في غاراته يأتي على الرغم من أن المطالب والدعوات الإقليمية والدولية بضرورة وقف الحرب على غزة، في أعقاب المجازر المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال هناك.

في حين تشير المعلومات الواردة من إسرائيل إلى أن جيش الاحتلال يهيئ عناصره لحرب طويلة الأمد، في خطوة يصفها الكثير من المحللين بأنها محاولة من قِبل رئيس الوزراء الإسرائيلي للتغطية على الفشل الذريع، بعد تكبُّد الاحتلال خسائر وضربات غير مسبوقة خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري.

وزارة الصحة في غزة

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 3200 فلسطيني استشهدوا و11000 أصيبوا بجروح معظمهم من الأطفال والنساء؛ جراء هجمات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري.

وشهدت هجمات إسرائيل تراجعًا نسبيًا في الساعات الأخيرة بعد أن قتل المئات في قصف مستشفى الأهلي "المعمداني"، الذي كان يؤوي آلاف النازحين لحماية أرواحهم وأطفالهم.