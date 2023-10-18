حزب الله اللبنانى يستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية على الحدود

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع ‏الراهب على الحدود جنوب لبنان.

وقال الحزب، في بيان صحفي اليوم: فجر اليوم قامت مجموعة ‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي باستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال في موقع ‏الراهب وتمت إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها. ‏

مستشفى الشفاء فى غزة

وكشفت تقارير إعلامية عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارة جوية عنيفة استهدفت منزلا بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.

واستمرار جيش الاحتلال في غاراته، يأتي على الرغم من أن المطالب والدعوات الإقليمية والدولية بضرورة وقف الحرب على غزة، في أعقاب المجازر المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال هناك.

جيش الاحتلال الإسرائيلى

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن صور للرادارات أظهرت إطلاق صواريخ من قطاع غزة وقت إصابة المستشفى المعمداني بغزة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في مؤتمر صحفي: قصفنا مرآب المستشفى لكن لم تكن هناك إصابات مباشرة من قبلنا للمستشفى، على حد زعمه.

وزعم المتحدث أنه لا توجد أي حفر ولا شيء يشير إلى أن قصفا جويا تسبب في انفجار المستشفى، مشيرًا إلى فتح تحقيق في قصف المستشفى.

كما اتهم المتحدث باسم جيش الاحتلال حركة حماس بتضخيم أعداد القتلى في انفجار المستشفى، على حد زعمه.

واستشهد ما يزيد على 800 فلسطيني وأصيب مئات آخرون خلال قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة.

وكان هؤلاء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من الجيش الاحتلال لإخلاء منازلهم.

ولليوم الثاني عشر على التوالي، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

المعلومات الواردة من إسرائيل

في حين تشير المعلومات الواردة من إسرائيل إلى أن جيش الاحتلال يهيئ عناصره لحرب طويلة الأمد، في خطوة يصفها الكثير من المحللين بأنها محاولة من قِبل رئيس الوزراء الإسرائيلي للتغطية على الفشل الذريع، بعد تكبُّد الاحتلال خسائر وضربات غير مسبوقة خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري.