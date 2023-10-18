الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"دفاع الشيوخ": مجزرة مستشفى المعمدانى استمرار لجرائم الحرب ضد الفلسطينيين

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير

أدان النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني من مجزرة للمستشفى الأهلي العربي المعمداني، والذي أسفر عن استشهاد المئات من الضحايا والأبرياء من أطقم المستشفى والمرضى والمواطنين الذين احتموا بها نتيجة تهدم منازلهم من نيران الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أيام.

جرائم حرب ضد الإنسانية ويخالف مبادئ جنيف لحماية المدنيين

وقال نصير، إن هذا العمل وما سبقه من أعمال يعد جرائم حرب ضد الإنسانية ويخالف مبادئ جنيف لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وكذلك الشرعية الدولية وأبسط القيم الإنسانية ويعد استمرارا لجريمة الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وسط صمت تام من قبل المجتمع الدولي.

txt

"المنظمات الأهلية الفلسطينية": قصف إسرائيل مستشفى المعمدانى مجزرة غير مسبوقة وجريمة إبادة جماعية

txt

روسيا: قصف مستشفى المعمدانى "جريمة وتجرد من الإنسانية"

ودعا عضو البرلمان العربي كل البرلمانات في كل دول العالم إدانة هذا العمل الهمجي والمطالبة بالوقف الفوري لهذه المجازر الغاشمة والتي أصبحت سلوكا يوميا تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فتح تحقيق دولى وشامل من خلال المحكمة الجنائية الدولية 

وشدد اللواء طارق نصير بضرورة فتح تحقيق دولي وشامل من خلال المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل حيث ما قام به الكيان الصهيوني يمثل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وثمن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ما تقوم به الدولة المصرية من تحركات على كل الأصعدة لوضع حد لهذه الجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والدعوة لعقد قمة دولية لتهدئة الأوضاع، والعودة إلى مائدة المفاوضات، وهي الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل.

حزب حماة الوطن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ للمستشفى الأهلي العربي المعمداني استشهاد والمرضى نيران الحرب الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

قناة الناس| لماذا خَلق الله الإنسان؟.. أستاذ بالأزهر يجيب (فيديو)

أسامة قابيل عن "العمرة بالإيجار": فتاوى ترند وجمع أموال

"القاهرة الإخبارية": إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال فى الضفة الغربية

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

أمين عام "حماة الوطن" يشارك فى اليوم الوطنى لدولة تشاد

فيوتشر يحصل على توقيع مدافع الأهلى

عضو "البرلمان العربى" يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لحماية المسجد الأقصى

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

الرئيس السيسى: إذا كانت هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فهناك صحراء النقب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"مصر السيسي تنتصر" يتصدر منصة "إكس" بعد تصريحات الرئيس.. ونشطاء: لا مساس بأرضنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل