زكي عباس يطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل في جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أدان النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني، والذي يعد استمرار لجريمة الإبادة الجماعية التي تقوم قوات الاحتلال بارتكابها منذ 10 أيام، مما يمثل جرائم حرب واضحة.

جريمة بشعة تضاف لسجل الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن هذه الجريمة البشعة تضاف لسجل الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف حقوق الإنسان

وأكد عضو مجلس النواب، أن ما حدث بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة عمل إجرامي مكتمل الأركان بكل المقاييس ومجزرة بشعة تكشف عن ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، كما أنه يضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية وأحكام القانون الدولي والإنساني والقيم الإنسانية.

مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية الأبرياء والمدنيين

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن العالم كله يتحمل مسؤولية الأبرياء والمدنيين والأطفال الذين استشهدوا جراء القصف البشع الذي شنته قوات العدو الصهيوني بلا رحمة، لافتًا إلى أن العالم أجمع يشاهد جرائم الاحتلال الإسرئيلي بحق الشعب الفلسطيني وأصبح على وعي وإداراك كاملين بأن جيش الاحتلال بلا رحمة أو إنسانية.

المطالبة بفتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، لارتكاب هذه الجرائم داخل الأراضي الفلسطينية، وأن يتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ضد الشعب الفلسطيني.

قمة القاهرة للسلام

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجهت دعوات لقادة الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، لعقد قمة دولية في القاهرة، السبت المقبل، تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام" لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وقد لاقت تلك الدعوة قبولًا واسعًا، ومن المرتقب أن تشهد القمة حضورًا كبيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا إن القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية؛ "تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا".