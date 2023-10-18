"تربية رياضية الإسكندرية" تُكّرم بطل الجمهورية يوسف أحمد زكريا

كرم الدكتور محمد عبد الحميد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين بأبي قير، جامعة الإسكندرية، الخريج يوسف أحمد زكريا أول قطاع التربية الرياضية على مستوى الجمهورية، وأول دفعة كلية التربية الرياضية أبوقير جامعة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مهاب عبد الرازق وكيل الكليه لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال تكريم أوائل الخريجين دفعه 67 للعام الجامعي 2023 - 2024 وتسليم الدروع التذكارية.



وأهدى الدكتور محمد بلال عميد الكلية الخريج يوسف أحمد زكريا التكريم ميدالية الكلية، والتي تعد أعلى تكريم وجائزة من قبل الكلية، متمنيًا له كل النجاح والتوفيق في حياته العلمية والعملية مؤكدًا أن هذا الإنجاز الفريد هو الأول من نوعه في تاريخ الكلية.

ومن جهته؛ أعرب يوسف أحمد زكريا عن سعادته، موضحًا لـ"الدستور" أن تكريمه من بيته كلية التربية الرياضية أبوقير جامعة الإسكندرية، هو شيئ كبير يعتز به، مؤكدًا أنه هذا التكريم تشرف أنه من الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية أبوقير في يوم مجلس الكلية.

وأضاف: أتمنى أن تكون كلية التربية الرياضية أبوقير مصنفه على المستوى الدولي، وأن استطيع ان اقدم لبلدي ما يفيد وأكون فخر لها دائمًا".



تكريم الرئيس السيسي للأول على قطاع التربية الرياضية

وكان قد كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية يوم تفوق جامعات مصر، الخريج يوسف أحمد زكريا الأول على قطاع التربية الرياضية على مستوى جامعات الجمهورية.

وأعرب "يوسف" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على سعادته وفخره بأنه استطاع تحقيق هذا الإنجاز وهي المرة الأول في تاريخ كلية التربية الرياضية أبوقير تنال جائزة من هذا القبيل وتكريم من الرئيس، مشيرًا إلى أن تسلك جائزة التكريم من رئيس الجمهورية، كانت مفاجأة سعيدة غير متوقعة.

وأشاد يوسف بدور الرئيس السيسي في دعمه الدائم للشباب، مؤكدًا أن شباب مصر داعمين للرئيس، ويفتخرون بأنه رئيس مصر التي تتقدم بفضله.

تكريم يوسف أحمد زكريا

تكريم يوسف أحمد زكريا

تكريم يوسف أحمد زكريا