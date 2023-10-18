الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المرصد العربي لحقوق الإنسان يندد بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على مستشفى المعمداني

غزة
غزة

استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني بالأراضي الفلسطينية، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أنها جريمة حرب نكراء يندى لها الجبين وجريمة ضد الإنسانية وتمثل انتهاكاً صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وكذلك كافة مبادئ حقوق الإنسان . 

استهداف المستشفى الأهلي المعمداني

وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان على ضرورة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة، مطالبا المجتمع الدولي بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ موقفا حاسما لمحاسبة سلطة الاحتلال ووقف نزيف الدم الفلسطيني، محملا قوات الاحتلال كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية في استهداف الأبرياء وقتلهم بدم بارد . 

وحذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من خطورة استمرار تلك المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت الجميع، مؤكدا أنها تنذر بمزيد من تعقيد الأمور وانفجار الوضع في المنطقة، ومطالبا في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين المحاصرين في غزة باعتبارها أبسط حقوق الإنسان.

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الرئيس الفرنسى: لا شىء يمكنه تبرير قصف مستشفى المعمدانى فى غزة

المرصد العربي حقوق الانسان العدوان الإسرائيلى المستشفى الأهلي المعمداني المعمداني غزة

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