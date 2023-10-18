كاتب صحفى عن قصف مستشفى المعمدانى بغزة: أربع أضعاف ما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلى فى مذبحة قانا

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، والمتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك فارق كبير بين تغطية وكالات الأنباء العالمية والصحف الغربية للقضية الفلسطينية، وحالة الانحياز الموجودة للاحتلال الإسرائيلي، وبين ما يجب أن نفعله هنا في المنطقة العربية.

وأضاف الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال، عبر قناة dmc، أن هناك ضرورة ملحة لتوصيل الصوت الفلسطيني، لافتا إلى أنها قضية إنسانية، وبالطبع في قلبها قضية عربية، حيث يوجد أزمة في التعامل مع البعد الإنساني في هذه القضية، وهناك معايير مزدوجة عديدة، كما أن سياسات الدول طغت على البعد الإنساني في التعامل مع الضحايا في قطاع غزة بعد قصف المستشفى المعمداني، نسمع تبريرات وترويج للرواية الإسرائيلية، كما أن ردود الأفعال ضعيفة وغبر مناسبة للحدث وأقصد بها البيانات الأوروبية والأمريكية.

مذبحة قانا

وأوضح أن الكارثة ربما تتكرر إذا استهدفوا مستشفى الشفا، حيث ستكون الأرقام أضعاف أرقام ضحايا مستشفى المعمداني، مؤكدًا أن ما حدث اليوم يعتبر أربع أضعاف مذبحة قانا التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي جنوب لبنان.