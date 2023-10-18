عاجل.. "القاهرة الإخبارية" تتحدى "يوتيوب" وتعيد عرض صور ضحايا مجزرة مستشفى المعمدانى

تحدت قناة "القاهرة الإخبارية"، موقع "يوتيوب"، وأعادت عرض مشاهد لضحايا مجزرة مستشفى المعمداني، والتي قام الاحتلال الإسرائيلي بقصفها.

وكان يوتيوب"، قد قطع البث المباشر عن القناة في المرة الأولى بعد فضح القناة لهذه المشاهد وذلك قبل أن يقوم بإعادة البث لها خلال دقائق قليلة.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، فضائح المجزرة التي تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي، في حق العزل الذين احتموا بالمستشفى، بعد أن تم تدمير بيوتهم من قبل القصف الإسرائيلي لمنازلهم.

ولم يفرق القصف بين الشباب والأطفال والنساء ولكن كان أكثر الضحايا من الأطفال، وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية ان الأعداد المبدئية للقصف كانت 500 شهيد.

تعليق الطاهري على قطع البث

وقال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "إيقاف البث المباشر لقناة القاهرة الإخبارية على يوتيوب بعد فضح مشاهد الجزرة على الهواء.. ونأمل في عودة البث خلال دقائق".