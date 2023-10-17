الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: دعوات لإضراب شامل بمدينة القدس تنديدًا بجرائم الاحتلال

قصف مستشفى المعمداني
قصف مستشفى المعمداني

ذكرت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، أنه تم إطلاق دعوات للإضراب الشامل والنفير العام في مدينة القدس رفضًا لجرائم الاحتلال ضد قطاع غزة وتنديدًا بمجزرة مستسفى المعمداني.

إدانة مصرية لاستهداف مستشفى المعمداني

وأدانت مصر بأشد العبارات القصف الاسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين داخل القطاع، وذلك وفقًا لـ "القاهرة الإخبارية".

كما أكدت الخارجية المصرية في بيان لها، أن القصف المتعمد للمنشآت والأهداف المدنية انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني وأبسط قيم الإنسانية.

وطالبت مصر إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة، مطالبة دول العالم بالتدخل لوقف الانتهاكات مع إدانتها بلا مواربة.

كما طالبت مصر جميع دول العالم بالتدخل لمطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح  لتمكين مصر والدول من إنفاذ المساعدات لقطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

القاهرة الإخبارية دعوات للإضراب الشامل النفير العام مدينة القدس جرائم الاحتلال

مواد متعلقة

الرئيس الفلسطينى يعلن الحداد العام 3 أيام وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمدانى

مصر: قصف إسرائيل لمستشفى المعمدانى انتهاك خطير للقانون الدولى والإنسانى

مصر تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلى لمستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة

"ربنا مش هينسانا".. شهادة أحد الناجين من قصف مستشفى المعمدانى فى غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية" تعرض مقاطع مصورة ترصد لحظة استهداف مستشفى المعمدانى فى غزة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا قصف مستشفى المعمدانى لأكثر من 500 شهيد

الأكثر قراءة

مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أحمد موسى: 4 دول رفضت وقف إطلاق النار فى غزة دعمًا للاحتلال

مصر تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلى لمستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر: قصف إسرائيل لمستشفى المعمدانى انتهاك خطير للقانون الدولى والإنسانى

وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثات تطورات التصعيد الإسرائيلى فى غزة

شكرى يدين القصف الإسرائيلى العشوائى ضد الفلسطينيين فى غزة