القاهرة الإخبارية: دعوات لإضراب شامل بمدينة القدس تنديدًا بجرائم الاحتلال

ذكرت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، أنه تم إطلاق دعوات للإضراب الشامل والنفير العام في مدينة القدس رفضًا لجرائم الاحتلال ضد قطاع غزة وتنديدًا بمجزرة مستسفى المعمداني.

إدانة مصرية لاستهداف مستشفى المعمداني

وأدانت مصر بأشد العبارات القصف الاسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين داخل القطاع، وذلك وفقًا لـ "القاهرة الإخبارية".

كما أكدت الخارجية المصرية في بيان لها، أن القصف المتعمد للمنشآت والأهداف المدنية انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني وأبسط قيم الإنسانية.

وطالبت مصر إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة، مطالبة دول العالم بالتدخل لوقف الانتهاكات مع إدانتها بلا مواربة.

كما طالبت مصر جميع دول العالم بالتدخل لمطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر والدول من إنفاذ المساعدات لقطاع غزة في أقرب وقت ممكن.