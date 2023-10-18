الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الجهاد" تنفى مسئوليتها عن مذبحة "المعمدانى".. وطبيب: السقف سقط علينا أثناء إجراء عملية جراحية

قصف مستشفى المعمداني
قصف مستشفى المعمداني

نفت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مسئوليتها عن قصف مستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

جاء ذلك ردًا على مزاعم قوات الاحتلال الإسرائيلي، بأن استهداف مستشفى المعمداني، نتيجة رشقات صاروخية فاشلة لحركة الجهاد الإسلامي.

على صعيد متصل، قال رئيس أساقفة كنيسة كانتربري البريطانية، جاستن ويلبي، إن الهجوم على المستشفى الأهلي العربي المعمداني، والذي أسفر عن مقتل المئات معظمهم من الأطفال، هو "خسارة مروعة ومدمرة لأرواح الأبرياء".

جدير بالذكر، أن مستشفى العربي المعمداني تديره الكنيسة الأنجليكانية، حسبما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعن لحظات وقوع الهجوم، قال الدكتور غسان أبوستة طبيب في منظمة أطباء بلا حدود، خلال تصريحات تليفزيونية: "كنا نجري عملية جراحية في مستشفى المعمداني حدث انفجار قوي فسقط السقف على غرفة العمليات".

الجيش الإسرائيلي يتنصل من المذبحة

زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن المعلومات الاستخبارية تظهر أن "إطلاقًا صاروخيًا فاشلًا" من قِبل حركة الجهاد الإسلامي هو المسئول، بحسب وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "تحليل أنظمة العمليات التابعة للجيش الإسرائيلي يشير إلى أن وابلًا من الصواريخ أطلقها الإرهابيون في غزة، مرت على مقربة من مستشفى الأهلي في غزة وقت إصابته"، بحسب صحيفة الجارديان.

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