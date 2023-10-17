الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الإصلاح والنهضة: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

قصف الاحتلال لمستشفى
قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني

أدان حزب الإصلاح والنهضة اليوم الثلاثاء، المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، مما أسفر عن استشهاد مئات المدنيين.

انتهاك إسرائيلي فاضح للمواثيق الدولية 

وأكد الحزب في بيان له، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب، وانتهاك فاضح لكافة الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.

وناشد الحزب المجتمع الدولي بالاستماع إلى صوت العقل والضغط على إسرائيل لوقف نزيف الدماء، والالتجاء إلى الحلول الدبلوماسية متخذين من مؤتمر السلام المنعقد في القاهرة انطلاقا نحو إنهاء الأزمة في فلسطين بما يحقن الدماء.

البدري:  إسرائيل تخطت الخطوط الحمراء دوليا وإنسانيا

وأدان النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف" البدري" فى تصريحات له، أن هذا القصف المتعمد انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة، موضحا أنها تخطت كل الخطوط الحمراء دوليا وإنسانيا.

واشار عضو مجلس الشيوخ أن اسرائيل دائما ما ترتكب الجرائم المخالفة للقانون الدولي والأعراف والإنسانية، فقصف مستشفى المعمداني، ذكرنا بما حدث بمدرسة بحر البقر، وما شهدته من قتل للأبرياء العزل.


وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأساسي فى التخطيط لتلك الجرائم، بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاصبة بحق المدنيين العزل، مشددة على موقف مصر الثابت من القضية وعدم فتح المعبر لاجلاء الرعايا الا بعد دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

الإحتلال الإسرائيلي حزب الإصلاح والنهضة المستشفى الأهلي المعمداني جريمة حرب المجتمع الدولي إسرائيل

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