الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"أبومازن" يدعو لعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية على خلفية المجزرة الإسرائيلية بغزة

مستشفى المعمدانى
مستشفى المعمدانى

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، قطع زيارته للأردن والعودة إلى الضفة الغربية على الفور، وعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن ذلك يأتي على إثر الفاجعة الكبيرة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد ارتكاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مستشفى "المعمداني"، والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء من المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

مُنظمة التحرير الفلسطينية: مجزرة  مُستشفى "المعمداني" لا يحتملها عقل بشري ولا أخلاق أمم

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة "لا يحتملها عقل بشري ولا أخلاق أمم"، مؤكدًا أن ما يجري "إبادة جماعية".

وطالب "الشيخ" المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذه المجزرة، مؤكدًا أنه "لم يعد مقبولًا الصمت والتحيّز".

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