إسماعيل هنية: مجزرة مستشفى المعمدانى ستشكل نقطة تحول فى وجه الاحتلال

ناشد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الفلسطينيين في كل المدن والمخيمات الوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل المحتل.

هنية: الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم قيمًا ولا قوانين

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم قيما ولا قوانين.

وأكد أن مجزرة مستشفى المعمداني ستشكل نقطة تحول في وجه الاحتلال، مردفًا: "طوفان يضاف إلى طوفان الأقصى، ليُساء وجه العدو في كل مكان".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".



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