الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطينى يطالب بممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة

رئيس وزراء فلسطين
رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية

قال رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية، إن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، مؤكدًا أنهم لن يقبلوا محاولات إسرائيل توزيع سكان غزة على دول العالم.

ولفت خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الرئيس الفلسطيني عباس أبومازن، أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رفض مخطط إسرائيل بتهجير شعب غزة.

أشتية يطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وطالب أشتية، بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتًا إلى أن حكومة إسرائيل وزعت السلاح على المستوطنين لقتـل الفلسطينيين.

وطالب أشتية بممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما طالب العالم بإنهاء الصراع وحل عادل للقضية الفلسطينية.

اشتيه غزة رئيس وزراء فلسطين إسرائيل الشعب الفلسطيني العدوان العدوان على الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

الباز يكشف لماذا رفض أبومازن خطة مرسى لتوطين الفلسطينيين فى سيناء

عاجل.. الباز يفضح تضارب الروايات الإسرائيلية عن دور مصر فى عملية "طوفان الأقصى"

عاجل.. الباز يكشف مفاجأة عن عملية طوفان الأقصى وعلاقتها بحرب أكتوبر

عاجل.. الباز: تحريك أمريكا حاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هز عرش الأمن الإسرائيلى

عاجل.. الباز: إسرائيل تمارس حرب إبادة كاملة للشعب الفلسطينى بلا هوادة

الباز للمتعاطفين مع أسرى الاحتلال: "دهسوا جنودنا بالدبابات بلا رحمة"

الباز: "طوفان الأقصى" حق أصيل للمقاومة الفلسطينية وليس اعتداء على إسرائيل

الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور إسرائيل الخميس

الأكثر قراءة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على كادرها وتحمله مسئولية سلامة الطاقم

مسجلًا 1300 قتيل.. الاحتلال الإسرائيلى يعثر على 30 جثة فى مستوطنة "بئيرى"

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

عضو "غرفة القاهرة التجارية": مبادرة تخفيض الأسعار ليست مقتصرة على العاصمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. وزير خارجية بريطانيا يتصل بسامح شكرى بشأن التصعيد فى غزة

الاحتلال: اعتقلنا 220 فلسطينيًا بينهم 130 ينتمون لحماس منذ بدء "طوفان الأقصى"

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم