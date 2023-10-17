وفاء عامر توجه رسالة للشعب الفلسطيني عبر "الدستور"

بعثت الفنانة وفاء عامر، برسالة إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني جراء العدوان الإسرائيلي عليهم بعد عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة حماس ضد الإسرائليين منذ 11 يوما.

وتابعت الفنانة وفاء عامر في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "أحب أقول لإخواتنا الفلسطينيين اصبروا وصابروا، نصر ربنا قريب جدًا، الظلم الذي تتعرضون لهم سينكشف عنكم قريبًا".



ودافعت عن اللاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي وما يتعرض له من هجوم كبير من قبل رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي المختلفة قائلًة: "محدش ليه دعوة بمحمد صلاح، دا راجل رافع اسم مصر في دول أوروبا، محدش عارف محمد صلاح بيعمل ايه، ومحدش يجيب سيرته".



نقابة المهن التمثيلية تدعو إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني



وكانت نقابة المهن التمثيلية، دعت إلى وقفة تضامنية، اليوم الثلاثاء، مع الشعب الفلسطيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب ما يتعرض له من هجوم سافر من قِبل قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين.

واستنكرت نقابة المهن التمثيلية، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًة: "ندعو الى وقفة تضامنية، ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، يوم الثلاثاء 17/10/2023، الساعة الثامنة مساء، بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة".