الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاء عامر تهتف لـ"أهالي غزة" بوقفة "المهن التمثيلية": فلسطين عربية

وفاء عامر
وفاء عامر

شاركت الفنانة وفاء عامر في الوقفة التضامنية التي دعت إليها نقابة المهن التمثيلية جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على المدنيين بغزة نتيجة هجوم حماس عليهم وإحداث الرعب وقتل عدد كبير من صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وهتفت باسم الشعب الفلسطيني.


ودافعت الفنانة وفاء عامر، عن اللاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي قائلة: "محدش ليه دعوة بمحمد صلاح، سيبوه في حاله اتبرع للهلال الأحمر عايزين منه إيه تاني".


وشاركت الفنانة وفاء عامر، في الوقفة التضامنية مع أهل فلسطين التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية وهي ترتدي الوشاح الفلسطيني، وظلت تهتف باسم الشعب الفلسطيني وأهل غزة، مستنكرة ما يحدث معهم من عنف وقتل وإبادة جماعية لهم.

وانضمت الفنانة مها أحمد، والفنان محمد محمود وهاجر عفيفي، إلى الوقفة التضامنية التي دعت إليها نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، ووضعت حول رقبتها الوشاح الفلسطيني، والفنان عبد الله مشرف وهو يتكأ على عكازه، والفنانة سيمون، والفنانة لبلبة، وعدد كبير من نجوم الفن.


نقابة المهن التمثيلية تدعو إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
 

وكانت نقابة المهن التمثيلية، دعت إلى وقفة تضامنية، اليوم الثلاثاء، مع الشعب الفلسطيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب ما يتعرض له من هجوم سافر من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين.


من جانبه، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تنظيم قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما أعلنت الخارجية المصرية عن تخصيص مطار العريش في شمال سيناء لاستقبال المواد الإغاثية الدولية المخصصة لقطاع غزة.

وفاء عامر
وفاء عامر
وفاء عامر الفنانة وفاء عامر المهن التمثيلية الشعب الفلسطيني أهل غزة

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