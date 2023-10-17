شاب يعلن دعمه للسيسي في انتخابات 2024: "قدم إنجازات كبيرة للبلد" (فيديو)

أعلن أحد شباب القليوبية ويدعى محمد مجدي تأييده لترشح الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة، مؤكدًا حرصه للتصويت له في الانتخابات المقبلة نظرًا لما قدمه من إنجازات للوطن.

أضاف محمد، لـ"الدستور" أن السيسي قدم إنجازات لا حصر لها ويستحق أن نوفيه جميله ونقف بجانبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعقدت الحملة الرسمية بمقرها الرئيسي في القاهرة اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانًا بدور الشباب وقدراتهم.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنًا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين، وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

دعم كامل للمرشح الرئاسي

وأعرب وفد الكيانات الشبابية عن سعادتهم بزيارة مقر الحملة الرسمية للمرشح السيسي، مؤكدين استعدادهم الكامل لفتح مقرات كياناتهم في جميع المحافظات للحملة من أجل عمل ندوات ومؤتمرات مكثفة تهدف لتوعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة وممارسة حقوقهم الدستورية، لافتين إلى أنه تم تنظيم عدد من الندوات لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع التوعوية التي تهدف لتأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم، كما يسعون لإطلاق مبادرة بمشاركة شبابية لعرض رؤية مصر 2030.