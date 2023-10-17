القاهرة الإخبارية.. مسيرات بالضفة والقدس تنديدًا باستهداف الاحتلال لمستشفى المعمدانى

انطلقت منذ قليل، مسيرات فلسطينية تضم آلاف المواطنين في مدينة رام الله احتجاجًا على استهداف قوات الاحتلال لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، وتنديدًا بالحصار الذي تفرضه على القطاع منذ 10 أيام.

كما انطلقت مسيرات في عدد كبير من المناطق بمختلف محافظات الضفة الغربية والقدس تنديدًا بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني.

أعداد المصابين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".