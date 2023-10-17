الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مزارع: أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات لاستكمال الإنجازات (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يواصل المواطنون تأييدهم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، حيث رصدت "الدستور" آراء عدد من المواطنين في الشارع المصري حول الانتخابات المقبلة.

وقال أحد المواطنين من أبناء محافظة سوهاج، إنه يؤيد ترشيح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة قائلا: أنا وراك يا ريس ومعاك لآخر الطريق من أجل أن استكمال الإنجازات.

https://www.youtube.com/shorts/_tXmMZpY1wk

غلق باب تلقي طلبات الترشح

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 الذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم السبت.

وتابع بنداري أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي السيسي من خلال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح الرئاسي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الحملة الرسمية للمرشح السيسى تعقد ثانى لقاءاتها مع وفد الكيانات الشبابية

وعقدت الحملة الرسمية في مقرها الرئيسي بالقاهرة اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانًا بدور الشباب وقدراتهم.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنًا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين، وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

 

دعم كامل للمرشح الرئاسي

وأعرب وفد الكيانات الشبابية عن سعادتهم بزيارة مقر الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، مؤكدين استعدادهم الكامل لفتح مقرات كياناتهم في جميع المحافظات للحملة من أجل عمل ندوات ومؤتمرات مكثفة تهدف لتوعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة وممارسة حقوقهم الدستورية.

مشيرين إلى أنه بالفعل تم تنظيم عدد من الندوات لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع التوعوية التي تهدف لتأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم، كما يسعون لإطلاق مبادرة بمشاركة شبابية لعرض رؤية مصر 2030.

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