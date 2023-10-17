الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تصدرت الترند.. أحمد سعد يتضامن مع الفلسطينيين بأغنية "غصن الزيتون" (فيديو)

أحمد سعد
أحمد سعد

انضم النجم أحمد سعد لترند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب, وذلك بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "غصن الزيتون" والتي طرحها منذ أيام دعمًا للشعب الفلسطيني.

وتعاون أحمد سعد في أغنية "غصن الزيتون" مع كل من الشاعر الغنائي حسام طنطاوي والملحن محمدي، والموزع الموسيقي محمد عاطف الحلو، وعازف الناي أحمد خيري.

كلمات أغنية "غصن الزيتون"
 

"غصن الزيتون بدل ما بيغطيه الندي.. متغطى دم والطفل شايل لعبته وفى قلبه شايل الف هم داير بيكتب على الحيطان "أرضى أهم" والأقـصـى نادى وصوته فى نبرة ألم وما بين شـهــيـد وما بين جريح بكي محمد والمسيح القـدس راجعة لأهلها بنقولها بالعربى الفصيح بنادقكم تقطف وردنا أراضينا تطرح عزمنا مقاومة حتى الانتصار الأقـصـى نفديه بدمنا جاوبوا يا ناس. فين الضمير العدل ليه مبقاش بخير الاحتـلال لو مهما طال الانتصار هو المصير جاوبوا يا ناس .. فين الضمير العدل ليه مبقاش بخير الاحتلال.. لو مهما طال الانتصار هو المصير هو المصير".

وطرح أحمد سعد أغنية "غصن الزيتون" بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين. 
 

تأجيل حفل أحمد سعد وروبى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وقررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبى، الذى كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجارى، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التى تشهدها المنطقة مؤخرًا، ففى خضم هذه الأحداث تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف فيما بين الشعوب وبعضها.

ومن المقرر الإعلان عن موعد الحفل عقب تحديده مباشرة، حيث نفدت تذاكر الحفل الكبير بمجرد الإعلان عنه.

النجم أحمد سعد أحمد سعد يوتيوب غصن الزيتون أغنية “غصن الزيتون” المحتل الإسرائيلي قطاع غزة

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