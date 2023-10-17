الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

بالأرقام.. ماذا حقق معرض تراثنا؟ (إنفوجراف)

معرض تراثنا
معرض تراثنا

في إطار مساهمة جهاز تنمية المشروعات في الاستراتيجية الوطنية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، باعتبارهم شركاء أساسيين في نسيج الوطن وفاعلون في مجالات التنمية المختلفة، خاصة المبدعون منهم وأصحاب الفنون التراثية التي تعكس الهوية المصرية.

حقق "معرض تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية نجاحات بارزة على مدار السنوات الماضية، مُحققًا مبيعات ضخمة وانتشارًا لبيع الأدوات المصرية داخل وخارج مصر.

معرض تراثنا

وفي هذا السياق تستعرض "الدستور" كل ما تريد معرفته عن معرض تراثنا وكيف حقق نجاحًا كبيرًا منذُ نشأته.

معرض تراثنا للحرف اليدوية يحقق مبيعات بملايين الجنيهات

مكان معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية 2023 ومعلومات عنه

- أقيم المعرض لأول مرة عام 2018.

- يأتي إقامة المعرض سنويًا في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.

- حقق المعرض نجاحات بارزة على مدار السنوات الماضية.

- كما حقق مبيعات ضخمة وانتشارًا لبيع الأدوات المصرية داخل وخارج مصر.

ماذا حقق معرض تراثنا في دورته الخامسة؟ 

- بلغت مبيعات العام الحالي أكثر من 14 مليون جنيه.

- ما بين مبيعات للعارضين والحرفيين أثناء أسبوع المعرض.

- هناك تعاقدات سيتم تسليمها بلغت قيمتها 20.5 مليون جنية.

- حقق تكتل الفركا مبيعات بـ 2.4 مليون جنيه.

- وحقق تكتل الفخار 632 ألف جنيه.

- بينما بلغ حجم مبيعات تكتل التلى 4.2 مليون جنيه.

- و6.3 مليون جنيه لتكتل النسيج.

افتتاح الدورة الخامسة في صعيد مصر

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح الدورة الخامسة من أعمال معرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.. حرف مصرية في طريقها للعالمية" بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس والذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2023.

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معرض تراثنا للحرف اليدوية يحقق مبيعات بملايين الجنيهات

مكان معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية 2023 ومعلومات عنه

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