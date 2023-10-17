معرض تراثنا للحرف اليدوية يحقق مبيعات بملايين الجنيهات

في إطار مساهمة جهاز تنمية المشروعات في الاستراتيجية الوطنية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، باعتبارهم شركاء أساسيون في نسيج الوطن وفاعلون في مجالات التنمية المختلفة، خاصة المبدعون منهم وأصحاب الفنون التراثية التي تعكس الهوية المصرية.

حقق "معرض تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية نجاحات بارزة على مدار السنوات الماضية، مُحققًا مبيعات ضخمة وانتشارًا لبيع الأدوات المصرية داخل وخارج مصر.

وفي هذا السياق تستعرض "الدستور" كل ما تريد معرفته عن معرض تراثنا وكيف حقق نجاحًا كبيرًا منذُ نشأته.

ما هو معرض تراثنا؟

أقيم معرض تراثنا لأول مرة عام 2018 ليكون ملتقى كبير للحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية من أنحاء مصر، وإتاحة فرصة لعرض منتجاتهم وتبادل الخبرات فيما بينهم.

ولا يقتصر المعرض على عرض المنتجات، فيهدف أيضًا إلى الحفاظ على التراث والثقافة.

الأهداف

كان الهدف الأساسي من إطلاق معرض تراثنا في 2018 هو تأسيس ملتقى كبير يجتمع فيه الحرفيون والمتخصصون في الصناعات اليدوية والتراثية، من جميع أنحاء مصر لإبراز التنوع التراثي والثقافي.

يتيح المعرض عرض المنتجات المصرية أمام عدد من الزوار من المحليين أو الأجانب وذلك بأسعار تنافسية، وبتخفيضات كبيرة ومتفاوتة، خلال فترة انعقاد المعرض.

يسهم المعرض فى تطوير هذا القطاع من الصناعات، وذلك بالنظر لدوره الحيوي فى دفع وتنمية عجلة الانتاج فى مختلف القطاعات، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما يتيح المعرض فرص للمنتجين من أجل عرض منتجاتهم في محافل دولية أخرى.

المنتجات

تتنوع المنتجات المعروضة في معرض تراثنا بين الكليم اليدوي، والتي ومنسوجات فن التطريز باختلاف أشكاله، والإكسسوارات الحريمي، والمنتجات النحاسية والمنتجات الزجاجية والتابلوهات والخيامية والمشغولات الصدفية والسجاد والخزف والمفروشات والجلود ومنسوجات سيناء وسيوة.

ماذا حقق معرض تراثنا هذا العام؟

أشار اللواء هشام آمنة، وفقًا لتقرير من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج، إلى أن مبيعات العام الحالى لـ"معرض تراثنا" في دورته الخامسة، بلغت أكثر من 14 مليون جنيه ما بين مبيعات للعارضين والحرفيين أثناء أسبوع المعرض.

وأكد آمنة أنَّ هناك تعاقدات سيتم تسليمها بلغت قيمتها 20.5 مليون جنية خلال الفترة المقبلة، حيث حقق تكتل الفركا مبيعات بـ 2.4 مليون جنيه، وتكتل الفخار 632 ألف جنيه، بينما بلغ حجم مبيعات تكتل التلى 4.2 مليون جنيه، و6.3 مليون جنيه لتكتل النسيج.

بمشاركة أكثر من 70 عارضا

ومن جهته قال رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات حماد العادلي، في بيان سابق، إن معرض "تراثنا" حقق نجاحا كبيرا بمشاركة أكثر من 70 عارضا، منوها إلى أن المعرض ساهم في الترويج والتسويق وتحقيق مكاسب حقيقية من خلال بيع منتجاتهم بالمعرض.

4 ملايين جنيه في 2021

وفي عام 2021 حقق المعرض مبيعات بلغت حوالى 4 ملايين جنيه ما بين مبيعات للعارضين والحرفيين أثناء أسبوع المعرض، بالإضافة إلى تعاقدات تم تسليمها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح الدورة الخامسة من أعمال معرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.. حرف مصرية في طريقها للعالمية" بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس والذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2023.