ينتمى لعائلة سياسية وبرلمانية... مَن هو مرشح الرئاسة حازم عمر؟

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، تلقي اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 وحددت الهيئة اليوم والغد لتلقي الاعتراضات، كما حددت مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتبارًا من 19 - 21 اكتوبر وإخطار المرشح المستبعد بقرار وأسباب هذا الاستبعاد وذلك يوم 22 أكتوبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة المبدئية بأسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وتضمنت القائمة المبدئية أسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للهيئة بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية مرفقًا به مستندات الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين.

وجاءت القائمة المبدئية بترتيب أسبقية التقدم للجنة تلقي طلبات الترشح على النحو التالي: عبدالفتاح السيسي الذي قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مليون و130 ألفًا و105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات - فريد زهران والذي قدم 30 تزكية نيابية - عبدالسند يمامة الذي قدم 27 تزكية نيابية، حازم عمر الذي قدم 46 تزكية نيابية بالإضافة إلى 68 ألفًا و71 نموذج تأييد.

أبرز المعلومات

وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن المرشح الرئاسي حازم عمر:

مواليد 12 أغسطس 1964 محافظة القاهرة

حاصل على بكالوريوس هندسة - جامعة الإسكندرية 1986

رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ.

مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري

ترجع جذوره إلى مركز منشأة عمر ومركز الحسينية - بمحافظة الشرقية.

هو من عائلة سياسية وبرلمانية منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى 2023.

تميز منذ تسعينيات القرن الماضي بفتح قنوات تواصل على مستوى العلاقات الدولية مع العديد من قادة الدول والسياسيين أبرزهم مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا في 2000 والرئيس لولا دا سيلفا في 2002 وكذلك أعضاء الكونجرس بالولايات المتحدة.

يتمتع بعلاقات متوازنة ومتميزة مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وذلك من خلال موقعه الحالي رئيسًا للجنة الشئون الخارجية والعربية الإفريقية.

استلهم برنامجه الانتخابي من برامج قادة الدول التي حققت طفرة في بلادها من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية نجحت في تحول هذه الدول من مرحلة التعثر في سداد الديون إلى أن تكون عملاقًا اقتصاديًا وصناعيًا.

شارك في اتفاقية الميركاسور في 2009 مستشارًا مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد قبل ثورة 25 يناير، يتحدث اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة تامة.