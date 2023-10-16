منسق حملة المرشح الرئاسى حازم عمر: ترشيحنا لم يكن عشوائيًا

قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري والمنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الحزب يستنكر ما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة والعدوان السافر ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل وفتح المحاور التي تستطيع توفير حياة لمواطني غزة.

وأضاف خلال تدشين الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، أن ترشيحنا لم يكن عشوائيًا وإنما نعد له منذ عام 2015 ولم يكن محض صدفة أو بشكل عشوائي ولكننا حزب رصين وله قواعد شعبية وتجربة جديدة نخوضها وبدأنا العمل على عدة محاور بالتوازي حتى نعد قيادات الحزب في أغسطس وسبتمبر الماضي، الأول: عقدنا دورات تدريبية لكل قيادات الحزب في كل المحافظات عن أساليب إدارة الحملات الانتخابية والدعاية الانتخابية لتنفيذ استحقاقه والإدلاء بصوته ونريد توعية المواطنين بخصوص الانتخابات الرئاسية.

المحور الثاني: عقدنا 3 معسكرات للشباب والثقافة السياسية بشكل عام، وبالتوازي شكلنا لجنة من خبراء متخصصين في مجالات كثيرة لوضع البرنامج الرئاسي للمهندس حازم ووافقنا عليه أيضًا بالتوازي، ووضعنا خطة لأسلوب الدعاية للمرحلة القادمة مع تحديد موعد البدء في الحملة الانتخابية ووفرنا كل اللوجستيات اللازمة لها وأجرينا خلال الـ6 أشهر الماضية بعض الفعاليات مثل القوافل الطبية في مختلف المحافظات وشوادر لبيع المستلزمات المدرسية وفعاليات أخرى.

الإشراف القضائي على الانتخابات يؤكد جدية وحيادية العملية الانتخابية

وتابع: تجربة جديدة على مصر بأن يكون هناك حزب خلفه قواعد شعبية، وهناك عوامل دعمت قرارنا مثل الإشراف القضائي على الانتخابات تؤكد جدية وحيادية العملية الانتخابية بجانب الضمانات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تؤكد أنها ستكون انتخابات بشفافية كاملة ونزاهة تامة، معقبًا: استطعنا كحزب التوسع في كل المحافظات مكتب أو مقر في المحافظة على مستوى المراكز والأحياء ففي محافظة الجيزة لدينا ٢٢ مقرًا من ٢٠٠ مقر على مستوى الجمهورية.