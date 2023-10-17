الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية ونائب محافظ البحيرة يفتتحان معرضًا للسلع الغذائية

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

افتتح اليوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة معرضًا للسلع الغذائية بمدينة إيتاى البارود، وذلك بحضور السيد اللواء  محمد شوقي بدر  السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس  السكرتير العام المساعد ونيفين الكاتب عضو مجلس النواب ومجدى الخضر -وكيل وزارة التموين بالبحيرة  وشعبان بصيص  رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تلبية إحتياجات المواطنين  وفي إطار مبادرة  رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.

وقاما وزير التنمية المحلية ونائب محافظة بتفقد أجنحة المعرض الذى يضم مختلف المنتجات من السلع الغذائية واللحوم بالأسعار المخفضة والجودة المطلوبة للتخفيف عن كاهل المواطنين. 

وخلال الجولة أكد وزير التنمية المحلية على المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات تلبية إحتياجات المواطنين  وفي إطار مبادرة رئيس مجلس الوزراء والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، مشيرًا ان المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

كما وجه اللواء هشام آمنة بتخفيض بعض السلع لتكون فى متناول الجميع، وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، مع ضرورة تواجد لافتة تحدد سعر بيع كل منتج وسلعة معروضة، وذلك لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق.

وأكدت الدكتورة  نهال بلبع على أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار المنتجات الاستراتيجية ستكون في صالح المواطن حيث ستسهم في تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق  لإيجاد الكثير من  المبادرات، ومنها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها في الميادين والمحافظات، وذلك لتوفير السلع الغذائية، مشيرة إلى جهود محافظة البحيرة فى التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

أفتتاح معرض السلع الغذائية مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة نهال بلبع هشام آمنة

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