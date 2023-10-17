الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء "أكاديمية النخيل" وتطوير معايير جودة تصدير التمور

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد ووفد هيئة سلامة الغذاء

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، الدكتور أشرف سامي مدير الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس سامي حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري، وذلك لبحث التعاون في مجال تطوير معايير الجودة والاشتراطات اللازمة للتوسع في تصدير محصول التمور.

المحافظ: حرص المحافظة على توسيع نطاق تسويق منتجات تمور المحافظة

وأكد المحافظ، خلال اللقاء حرص المحافظة على توسيع نطاق تسويق منتجات تمور المحافظة بالأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبي، والاستفادة من القيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع بدلًا من تصدير المنتج خام. وتنفيذ برامج تدريب متكاملة لمزارعي ومنتجي التمور  تشمل كافة مراحل الزراعة والتصنيع، لتسجيل ومطابقة منتجات تمور المحافظة وفقًا للاشتراطات الغذائية العالمية.

كما تناول اللقاء التنسيق لإطلاق أكاديمية مهندسي النخيل والتي تم الإعلان عن إنشائها بالتعاون مع المجلس التصديري، كأحد نتائج الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، لتوفير كوادر فنية مدربة من النخالين والمهندسين في مجال زراعة النخيل.

 الانتهاء من المرحلة الثانية لحملة الكشف المبكر عن أمراض العيون لطلاب المدارس

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من المرحلة الثانية لحملة الكشف المبكر عن أمراض العيون بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، التي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية.

وقدم المحافظ،  الشكر والتقدير لجهود المؤسسة وتعاونها في إجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة من صرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان ل ٢٣ ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإبتدائية العامة والأزهرية وذلك خلال المرحلتين، مؤكدا تقديره لدور المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، وتقديم كافة سبل الدعم للجمعيات الأهلية والقوافل الطبية للتيسير على أهالي المحافظة وتوفير الخدمة اللائقة لهم.

محافظ الوادي الجديد الهيئة القومية لسلامة الغذاء تطوير معايير الجودة تصدير محصول التمور السوق الأوروبي زراعة النخيل

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