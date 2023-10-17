أسامة ربيع: لا منافس لنا فى العالم وندرس ازدواج قناة السويس كاملًا (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المشروع الهندي لإنشاء ممر ملاحي بين الخليج العربي وأوروبا لن يؤثر على حركة الملاحة في قناة السويس.

وأضاف "ربيع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن حمولة الممر الهندي ستكون ضئيلة جدًا مقارنة بالحمولة التي تمر عبر قناة السويس، التي تعتبر أكثر أمانًا وأقصر طريقًا يصل بين الشرق والغرب، فلا منافس لنا في العالم.

وأضاف أنه طرح على الرئيس السيسي فكرة إجراء ازدواج كامل لقناة السويس من الشمال إلى الجنوب، لزيادة قدرتها على استقبال المزيد من السفن والحفاظ على مكانتها كأهم ممر ملاحي في العالم، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة تحت دراسة هيئة قناة السويس، وستقدم للرئيس السيسي بعد إتمامها.