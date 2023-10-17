الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزة مصطفى: إسرائيل فشلت فى كسب تعاطف العالم

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الشعب المصري يمقت دولة الاحتلال ولا يشعر بأي تعاطف معها، معبرة عن رفضها وإدانتها للجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد أهالي قطاع غزة.

وأضافت "عزة" خلال برنامجها "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الشعب المصري هو الوحيد الذي أبدى رفضًا شعبيًا للتطبيع، وأن هذا الموقف ينتقل من جيل إلى جيل.

ودعت عزة مصطفى جميع المواطنين إلى الاستمرار في نشر المحتوى الذي يظهر تضامننا مع الأشقاء في فلسطين، وأن إسرائيل دولة فشلت في كسب أي حب أو احترام من العالم.

فلسطين إسرائيل الاعلامية عزة مصطفى صدى البلد برنامج صالة التحرير

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