هيئة البث الإسرائيلية: استشهاد نجل "إسماعيل هنية" فى قصف بقطاع غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن استشهاد نجل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية جراء قصف لعددٍ من المواقع في قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس، عن قصف تجمع للجنود الإسرائيليين في "أشكول" في محيط قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس في وقت سابق، عن استشهاد القيادي وعضو مجلسها العسكري الأعلى، أيمن نوفل، في غارة جوية إسرائيلية.

وقالت القوات الجوية الإسرائيلية أيضًا إنه قُتل، مشيرة إلى أنه "أدار العديد من الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل وقوات الأمن، وكان يوجه أهداف إطلاق صواريخ حماس، مستهدفًا على وجه التحديد المناطق المأهولة بالمدنيين غير المتورطين".

الأمم المتحدة تدين الحصار على غزة

على صعيد آخر، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر الإخلاء هناك يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القسري للمدنيين.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة: "نحن قلقون من أن هذا الأمر، إلى جانب فرض حصار كامل على غزة، قد لا يعتبر بمثابة إجلاء مؤقت قانوني، وبالتالي قد يرقى إلى مستوى النقل القسري للمدنيين في انتهاك للقانون الدولي".

فيما قال مسئولو وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى خلال الليل يبلغ "ما لا يقل عن 80 شخصًا"، وأن الأشخاص محاصرون تحت الأنقاض بعد ليلة من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووقعت أعنف عمليات القصف في ثلاث مناطق في جنوب غزة: خان يونس ورفح ودير البلح، وأفادت التقارير أن العديد من القتلى كانوا من العائلات التي تم إجلاؤها من مدينة غزة في الشمال، بناءً على تعليمات الجيش الإسرائيلي.