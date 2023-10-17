الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة العالمية": احتمالية كبيرة لانتشار الأوبئة فى غزة بسبب استخدام المياه الملوثة

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه تم تسجيل 115 هجومًا على المؤسسات الصحية بغزة  ووفاة 15 عاملًا بالقطاع الصحي وتضرر نحو 70 سيارة إسعاف.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء: "احتمالية كبيرة لانتشار الأوبئة والأمراض في غزة جراء استخدام المياه الملوثة".

 

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن خطة دعم غزة تشمل 1500 من المعدات اللازمة لمساعدة الحالات المرضية الطارئة.

 

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد المرضى المترددين على مستشفيات غزة يفوق طاقتها الاستيعابية.

 

غزة القاهرة الإخبارية أحمد المنظري

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