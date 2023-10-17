التحقيق مع 6 متهمين بحيازة مـخدر "الآيس والبودر" بكرداسة1

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع 6 متهمين “5 شباب وفتاة”، لحيازتهم على مخدر “الآيس والبودر” بقصد الاتجار بها في كرداسة.

واستعجلت النيابة العامة إرسال المضبوطات من مخدر الآيس والبودر، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

وتمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط 6 متهمين مخدرات، لحيازته على كوكتيل من المخدرات من البودر والآيس.

وعقب رصد تحركات المتهمين، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترفوا المتهمين بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.