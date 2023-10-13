حبس المتهمين بسرقة الأسلاك الكهربائية بطريق المنصورية

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بسرقة أسلاك غرفة كهرباء بكرداسة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف عاطلان متهمان بمحاولة سرقة غرفة كهرباء في كرداسة، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب ضبطهما، بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وذكرا أنهما قررا سرقة غرفة الكهرباء بطريق المنصورية في كرداسة، لبيعها لعملائهما من تجار الخردة.

و أشار المتهمان إلى أنهما خلال قطع الأسلاك وارتكاب السرقة، تم القبض عليهما، في حالة تلبس، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في قطع الأسلاك.



وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط المتهمين في سرقة غرفة الكهرباء، تمهيدا لبيع المسروقات لعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحجزهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

كانت البداية عندما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على لصين، لاتهامهما بمحاولة سرقة أسلاك من غرفة كهرباء في كرداسة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين أثناء محاولتهما سرقة أسلاك غرفة كهرباء بطريق المنصورية بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وأمكن رجال المباحث من ضبط، أدوات تستخدم في قطع الأسلاك بحوزة المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وذكرا أنهما حاولا سرقة غرفة الكهرباء وبيع المسروقات لتجار الخردة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.